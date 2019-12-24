صور.. رئيس البرلمان لنائب: "ما تجيش بالجاكيت دا تانى.. احنا مش فى ملعب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ارتداء أحد النواب لجاكيت فى الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن برئاسته، لمناقشة قانون تنظيم هدم المبانى، والكيانات الإرهابية، وعدم حضوره بالزى الرسمى.
وقال "عبد العال" فى كلمته التى وجهها للنائب: "الجاكيت دا متجيش بيه تانى، المجلس بقى مستباح بعادات وتقاليد غير مقبولة، هناك تقاليد لابد من احترامها، احنا مش فى ملعب رياضى، مرة واحد يجيليى بيجاكيت، وواحد يجيلى بتيشرت، مش معقول كده".
وكانت قد شهدت أحد جلسات العام قبل الماضى، مشادة كلامية بين رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والنائب أحمد الطنطاوى، أثناء إدلائه برأيه فى إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، حول ارتدائه "بلوفر".
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