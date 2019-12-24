وزير الأوقاف: تأهيل معلمي التربية الدينية من أهم أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن تأهيل معلمي التربية الدينية من أهم أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتربية الأجيال على الدين الحقيقي، فأي شخص يتربى على الدين الصحيح من المستحيل التأثير عليه بشكل سلبي.
وأضاف على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتخطيط، الثلاثاء: "نتعاون مع التربية والتعليم فيما يخصنا والبداية تأهيل معلم التربية الدينية، فنقوم بتدريب أكبر عدد ممكن بحيث يحصل كل معلمي التربية الدينية خلال عامين على التدريب والتأهيل لتدريس المادة بشكلها الصحيح".
وأشار وزير الأوقاف، إلى ثواب التعليم في العلوم الدنيوية لا يقل أجرًا عن ثواب العلوم الدينية.
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