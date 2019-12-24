"تقليل كثافة الفصول".. وزيرة التخطيط توضح أولويات الصندوق الخيري للتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق دعم التعليم تم إطلاق فكرته منذ عدة أشهر، وتم الإستفادة من آراء الوزراء وكل فئات المجتمع لتفعيل هذه الرؤية، لافتة الى أن قضية التعليم لها أولوية في هذا الصندوق وهذا لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن دعم التعليم.

وأضافت هالة السعيد خلال كلمتها بحضور وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم بديوان عام وزارة الأوقاف، الثلاثاء، أن هدف الصندوق هو إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري أهم أولوياتنا لأن العنصرى البشري هو أساس البناء والتنمية.

وكشفت السعيد أن هذا الصندوق يقع تحت الرقابة والحوكمة من قبل الجهات الرقابية لتحديد أوجه الصرف وحسن استغلالها، والتأكد من وصول الدعم إلى المناطق المستحقه.

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وتابعت نسعى لتقليل كثافة الفصول في المناطق النائية بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني لأنه محور هام في عملية تنمية المجتمع مؤكدة أن خريجي التعليم الفني عليهم عامل كبير في بناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت أن كل أطياف المجتمع شريكة في هذه الرؤية، لذا على المجتمع المشاركة بشكل فعال في تطوير التعليم والتنمية، والدولة تزيد من استثماراتها في التعليم باستمرار ولكن الصندوق يهدف إلى زيادة الاستثمار في التعليم لتنفيذ كل الرؤى على أرض الواقع.

وتابعت: "بدأنا تفعيل الاكتتابات في صندوق الخيري للتعليم، ويخضع لمراقبة الرقابة الإدارية، قواعد إفصاح للصندوق، مشيرة ً إلى أن من أولوياته تقليل كثافة الفصول بالمناطق الحدودية، والاهتمام بالتعليم الفني، متابعة "نحتاج مدارس فنية على أعلى مستوى".

ولفت إلى أن الاكتتاب تديره أحد شركات بنك الاستثمار القومي، وقيمة وثائق الاكتتاب 100 جنيه للمواطنين، حتى يشعر الفرد بأنه له دور.