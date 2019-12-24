توافد المئات من أتباع الصوفية للمشاركة في الليلة الختامية لمولد الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توافد المئات من أبناء الطرق الصوفية على مسجد ومقام الإمام الحسين بحي الأزهر، مساء الثلاثاء، للمشاركة في احتفالات ذكرى مولد الإمام الحسين، التي بدأت منذ أسبوع.

ويحيي الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، الليلة الختامية التي تقام مساء اليوم وتستمر حتى فجر غدٍ الأربعاء، على أن يحيي والده الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين غدًا.

وأقامت 80 طريقة احتفالاتها فى رحاب سرادق أقامته المشيخة العامة بساحة المسجد على مدى أسبوعٍ كامل، تحت رعاية شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبدالهادى القصبي، وفى حضور كبار شيوخ الطرق وفى مقدمتها الطريقة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي، والطريقة الصديقية الشاذلية لعضو هيئة كبار العلماء ومفتى الديار السابق الدكتور على جمعة، إلى جانب طرق البرهامية، والبيومية، والأحمدية المرازقة، وغيرها.

وشهدت احتفالات الطرق هذا العام، إقبالًا فوق المتوقع، إذ شارك فى الاحتفالات مريدون من ربوع المحافظات، وبعض الدول العربية والإسلامية منها السودان، إندونيسيا وباكستان، سوريا، ودول المغرب العربي"، فيما أقامت الأجهزة الأمنية تأمينات مشددة للحفاظ على سلامة زوار الإمام الحسين، وذلك من خلال البوابات الإلكترونية التى خصصت لتأمين المجتمعين بميدان الإمام الحسين.