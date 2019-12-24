التعليم: وجدنا بمتحف الوزارة امتحانات من الستينات وننشرها ليتعود عليها الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعرب وزير التربية والتعليم طارق شوقي، عن سعادته بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتخطيط، داعيا القطاع الخاص والمدني للمساهمة في تطوير التعليم.

وأضاف "شوقي"- خلال كلمته على هامش توفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، أن المعلم يؤثر في مئات البشر، ونشر العلم عليه ثواب غير عادي- "نحن علينا مسئولية كبيرة جدا، فمن جانب نعمل على تطوير المناهج الجديدة، ومن جانب نعمل على إتاحة الكتب بشكل قيم يتفاعل معه الطلاب بشكل أفضل لكي ندعوهم للقراءة.

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وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا كله في صالح الطالب لأنه يهدف إلى جذبه وتفاعله مع الثقافة بشكل أكبر.

ولفت إلى أن التعليم هدف قومي والدول تتسابق في المعارف والصناعات بالعلم، والدليل ما يحدث في قارة آسياا، مضيفا أن الهدف هو الإنسان المصري، ومصر مؤهلة لأن تكون في مصاف الدول، وهو ما يدعونا لبذل المزيد من الجهد من أجل تعليم جيد.

وتابع: "وجدنا في متحف الوزارة امتحانات في الستينات وسنقوم بنشرها على البوابة الإلكترونية، لبحث مدى قدرة الطلاب على حلها، ومعرفة كيف كان يؤدي آبائهم وأجدادهم الامتحانات".