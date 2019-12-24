الكشف المجاني على 1.5 ألف مواطن في أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشؤون الصحية في أسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الحكمة بمركز نصر النوبة، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان

قال الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1564 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة إلى إجراء فحوص وتحاليل طبية لعدد 670 مواطنًا ومواطنة، فضلاً عن الندوات التثقيفية الصحية لأكثر من 530 سيدة.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب.