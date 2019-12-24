مجلس الوزراء السعودي يشدد على دور منظمة التعاون الإسلامي

شدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، وسعيها نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

ونقلت وكالة أنباء "واس" عن مجلس الوزراء السعودي تشديده على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، (...)، بوصفها بيتا جامعا للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969، وصوتا موحدا

للأمة الإسلامية".

وقال مجلس الوزراء: "المملكة تتشرف باستضافتها لمقر منظمة التعاون الإسلامي، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية".

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كما تطرق المجلس إلى "ما شدد عليه المجلس الأعلى لـمجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين،

من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها".

وأعرب عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية "إعلان الرياض"، مضيفا أنه "يبارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، رغبة بالوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار".