السعودية والكويت توقعان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

وقعت المملكة العربية السعودية والكويت، الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الدولتين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الاتفاقية الملحقة وقعها عن الجانب الكويتي الشيخ أحمد ناصرالمحمد الصباح، وزير الخارجية، وعن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة. كما وقع الأخير مذكرة التفاهم مع نظيره علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي.
وقد أكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقةومذكرة التفاهم هي تجسيد للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات من لدنهما، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.
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