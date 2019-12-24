السعودية والكويت توقعان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

وقعت المملكة العربية السعودية والكويت، الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الدولتين، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الاتفاقية الملحقة وقعها عن الجانب الكويتي الشيخ أحمد ناصر

المحمد الصباح، وزير الخارجية، وعن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة. كما وقع الأخير مذكرة التفاهم مع نظيره علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي.

وقد أكد الجانبان أن توقيع الاتفاقية الملحقة