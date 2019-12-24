سفير فنزويلي لدى روسيا: ليس لدينا معلومات عن زيارة بوتين إلى كاراكاس

أكد السفير الفنزويلي لدى موسكو كارلوس رافائيل تورتوسا، اليوم الثلاثاء، عدم ورود أي معلومات بشأن إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة ودية إلى فنزويلا.



وقال السفير، في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ليس لدينا حتى الآن معلومات بشأن زيارة ودية للرئيس بوتين إلى كاراكاس ... لكن زياراتنا إلى روسيا

الاتحادية ستستمر بالتأكيد لأن التعاون بيننا يتزايد كل عام، وكل شهر، كما يتزايد حجم المهام التي تقف أمامنا، فيجب أن يأتي المسؤولون للإسراع بإغلاق الصفقات التي عُقدت بيننا، وستقام الزيارات على مدار عام 2020، كما كانت عليه في العام الجاري".وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدي الرئيس نيكولاس مادورو، ومؤيدي رئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك عدد من دول أوروبا، في حين أكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.