ترامب يتوقع هدية لطيفة من رئيس كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي.

وقال ترامب -في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له

كوريا الشمالية.وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.جاء ذلك بعد أن هددت بيونج يانج بشكل غامض بمنح واشنطن "هدية عيد الميلاد" ما لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات طالبت بها كوريا الشمالية في المحادثات النووية؛ مما زاد التكهنات بأن البلاد قد تخطط لإجراء تجربة صاروخية.وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، "إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب"، وحذر كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من احتمال حدوث استفزاز كبير من جانب الأخيرة.واهتم الرئيس الأمريكي بالتفاوض مع كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي، باعتباره عنصرا رئيسيا في جهوده في السياسة الخارجية، لكن المحادثات توقفت فجأة في وقت سابق من العام الجاري بعد قمة أجريت بين ترامب وكيم في هانوي دون التوصل إلى اتفاق، قبل إجراء كوريا الشمالية عددا من تجارب إطلاق الصواريخ قصيرة المدى.