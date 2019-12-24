الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والعظمى بالعاصمة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا،الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة،

والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 13 18شبين الكوم 12 18طنطا 12 18دمنهور 12 18الإسكندرية 12 18بلطيم 13 17مطروح 12 19السلوم 11 18سيوة 08 19بورسعيد 14 18دمياط 13 18الزقازيق 13 19الإسماعيلية 14 19السويس 13 19العريش 12 20رفح 11 19رأس سدر 11 22نخل 07 19نويبع 16 23طابا 12 18كاترين -02 12الطور 11 19شرم الشيخ 12 21الغردقة 10 22مرسى علم 14 23الفيوم 08 19بني سويف 08 19المنيا 09 19أسيوط 08 19سوهاج 07 20قنا 08 21الأقصر 07 22أسوان 08 23أبوسمبل 09 21الوادى الجديد 06 23شلاتين 18 27أبو رماد 19 27حلايب 21 24رأس حدربة 21 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 09 27

الرياض 10 23

المنامة 18 22

أبوظبي 17 25

الدوحة 17 22

الكويت 12 23

دمشق 06 10

بيروت 14 17

عمان 06 11

القدس 07 12

غزة 13 19

بغداد 11 21

مسقط 18 25

صنعاء 04 22

الخرطوم 14 32

طرابلس 12 19

تونس 12 20

الجزائر 09 20

الرباط 10 22

نواكشوط 17 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 07

إسطنبول 06 09

إسلام أباد 02 17

نيودلهي 07 17

جاكرتا 24 30

بكين -05 05

كوالالمبور 24 32

طوكيو 03 08

أثينا 05 16

روما 02 14

باريس 03 11

مدريد 06 14

برلين 03 07

لندن 04 08

مونتريال -08 -02

موسكو 00 02

نيويورك 03 07

واشنطن 01 08