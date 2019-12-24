ترامب: مستعدون للتعامل مع أي "هدية" من كوريا الشمالية في عيد الميلاد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع "أي هدية" في عيد الميلاد من كوريا الشمالية وذلك في رد على تهديد من بيونج يانج.

ورفض ترامب التحذير الذي أطلقه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بإرسال "هدية بمناسبة عيد الميلاد" لواشنطن.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي وسط مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال أن تكون بيونج يانج تستعد لاختبار صاروخ.

وأضح ترامب للصحفيين، في ولاية فلوريدا حيث يقضي إجازة، "سنعرف ما هي هذه المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير". وأضاف "سوف نرى ما يحدث".

وقال ساخرا "ربما تكون هدية لطيفة". ومضى يقول "ربما ستكون الهدية، التي سيرسلها لي، إناء زهور جميلا وليس تجربة صاروخية".

كانت كوريا الشمالية قد حذرت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، من إمكانية أن ترسل لها "هدية في عيد الميلاد" وذلك بعد أن أمهل زعيمها كيم جونج أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. كما طالب الزعيم الكوري الشمالي واشنطن بخفض التوترات بين البلدين الخصمين منذ وقت طويل.

واتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، عندما أصدرت تحذيرها في الثالث من ديسمبر، بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي إلى ما قبل انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في العام المقبل، وقالت إنه سيكون على الولايات المتحدة وحدها أن تختار الهدية التي تريدها في عيد الميلاد عندما تنقضي المهلة.

وقال قادة عسكريون أميركيون إن رد كوريا الشمالية على انتهاء المهلة يمكن أن يكون اختبار صاروخ بعيد المدى وهي اختبارات علقتها بيونج يانج بجانب تعليق تجارب القنابل النووية منذ عام 2017.

وكان ترامب قد كرر القول إن تعليق مثل تلك التجارب دليل على أن سياسته تجاه كوريا الشمالية، والتي انطوت على عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة، تؤتي ثمارها.