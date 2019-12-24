ملكة بريطانيا: 2019 كانت سنة "مليئة بالعثرات"

في ظل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أقرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أنها شهدت سنة "مليئة بالعثرات"، داعية البريطانيين إلى تجاوز انقساماتهم.

بالنسبة للملكة البالغة من العمر 93 عاما، بدأ 2019 بحادث سير لزوجها الأمير فيليب أدى إلى إدخاله المستشفى. وخلال العام، ظهر اسم ابنهما الأمير اندرو في قضية استغلال قاصرات بينما كشف الأمير هاري مشاعره ومخاوفه تحت ضغط الإعلام.

وبحسب فقرات تم نشرها اليوم الثلاثاء عشية إلقائها خطابها التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، ستقول الملكة إن "خطوات صغيرة تم القيام بها بإيمان وأمل يمكن أن تسمح بتجاوز الخلافات القديمة والانقسامات العميقة لجلب الانسجام والتفاهم".

وتضيف "بالتأكيد، الطريق ليس سهلا دائما وكان مليئا بالعثرات، لكن خطوات صغيرة يمكن أن تحدث فروقا كبيرة".

وتأتي هذه الدعوة إلى المصالحة بينما تستعد المملكة المتحدة لمنعطف تاريخي يتمثل بخروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 يناير المقبل بعد ثلاث سنوات من الفوضى السياسية.

وغادر زوج الملكة الأمير فيليب دوق إدنبره مستشفى إدوارد السابع في لندن والذي كان قد دخله الجمعة للعلاج "بسبب مشكلات صحية يعاني منها"، وجاء ذلك في الوقت الملائم للانضمام إلى العائلة المالكة قبل حلول عيد الميلاد في قصر ساندرينغهام.

وقال ابنه تشارلز، ولي العهد، أمس الاثنين "عندما نبلغ هذا العمر، فإن كل شيء لا يعمل بشكل جيد".

وكان الأمير فيليب زوج الملكة، تخلى عن قيادة السيارات في يناير الماضي بعدما تعرض لحادث خرج منه سليما.

إلا أن ما سبّب الجزء الأكبر من الإرباك على الأرجح للعائلة المالكة هو الصداقة التي ربطت في الماضي بين الأمير أندرو ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين الذي انتحر في السجن بعد اتهامه باستغلال قاصرات لسنوات.

وحاول الأمير أندرو الدفاع عن نفسه بإنكاره الأمر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقد انسحب، على إثر المقابلة، من الحياة العامة.

وكان على العائلة المالكة أيضا أن تعالج انتقادات تستهدف ميغان زوجة الأمير هاري.

وقام الابن الأصغر للأمير تشارلز بمقاضاة العديد من الصحف الشعبية بتهمة اضطهاد الممثلة الأميركية كما فعل مع ديانا وتحدث عن الضغط الإعلامي في فيلم وثائقي، وانكفأ الزوجان وسيقضيان عيد الميلاد مع طفلهما آرتشي في كندا، بعيدا عن بقية العائلة الملكية.

ولم يظهر أندرو وهاري وميغان في الصور التي يتم ترتيبها بعناية كل عام حول الملكة بمناسبة إلقاء كلمتها، فيما يمكن رؤية هذا العام فيليب وتشارلز وابنه الأكبر وليام، محاطا بزوجته وبأطفاله، وفق الإعلام.

وظهرت الملكة، قبل بضعة أيام، في صور فيما كان يحضر الكعك مع تشارلز ووليام وابنه الأكبر جورج. وبعبارة أخرى، أول ثلاثة في سلم ترتيب خلافتها.