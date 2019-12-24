كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنكتشف "هدية عيد الميلاد" الكورية الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكتشف في ماذا ستتلخص "هدية عيد الميلاد" الكورية الشمالية، وسيعمل على استيعابها بنجاح.

وأضاف ترامب، اليوم للصحفيين في عزبته في مار لاجو بولاية فلوريدا، التي وصلها لقضاء عطلة عيد الميلاد: "هذا أمر طبيعي وسنعرف ما هي المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير".

وتابع: "قد تكون المفاجأة هدية جيدة، وربما يرسل لي مزهرية جميلة".

يذكر أنه سبق لوزير الخارجية الكوري الشمالي لي تاي سونج، ووعد واشنطن بـ"هدية على عيد الميلاد" التي وعد بها في وقت سابق، إذا ما استمرت في سياستها تجاه بيونغ يانغ.

وفي وقت سابق، حذرت كوريا الشمالية من "هدية عيد ميلاد" ستقدمها للولايات المتحدة.

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وكشفت إحدى الصور، التي التقطت في 19 كانون الأول، مصنع "16 آذار" بالقرب من بيونج يانج، حيث تصنع كوريا الشمالية شاحنات تستخدم كقاذفات متحركة لصواريخها بعيدة المدى.

وكتب جيفري لويس، مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في شرق آسيا في معهد ميدلبري، على "تويتر" أن البناء كان بمثابة توسيع للمصنع.

وتوقفت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج منذ قمة شباط الماضي بين الزعيمين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية، في وقت سابق هذا الشهر، اختبارين رئيسيين في موقع إطلاق صواريخ بعيدة المدى، واختبرت محركات صواريخ شمال غربي البلاد.

وأظهرت صور أخرى الموقع قبل وبعد اختبار السادس من ديسمبر الجاري، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".