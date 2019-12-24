كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلومبرج": الرئيس البرازيلي يخرج من المستشفى بعد وعكة صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، خروج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من المستشفى، اليوم الثلاثاء، عقب تلقيه العلاج بعد سقوط في حمام القصر الرئاسي.

ونقلت وكالة بلومبرج، عن الرئاسة البرازيلية القول إن بولسونارو 64 عاماً أمضى ليلة هادئة وغادر مستشفى القوات المسلحة في برازيليا بعد أن خضع للملاحظة لمدة عشر ساعات.

وكان قد جرى نقل بولسونارو للمستشفى مساء أمس الاثنين عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي.

ولم يتعرض الرئيس لأذى، وأوصى الأطباء بأن يلتزم بالراحة في منزله بعد خروجه من المستشفى.

ويذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو 64 عاماً لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي.