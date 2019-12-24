كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تشيد بنزاهة القضاء السعودي في قضية خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الثلاثاء في بيان لها، إن الحكم الصادر عن القضاء السعودي بشأن مقتل جمال خاشقجي "يؤكد على التزام المملكة العربية السعودية و حرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح و المصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

من جانبه، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين في مقتل جمال خاشقجي "يؤكد استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي".

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مضيفاً " حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.".

علي صعيد آخر، أكد قرقاش "دعم الإمارات الكامل للمملكة العربية السعودية في جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وفي قيادتها لمحور الاعتدال العربي ، الذي يعتبر الضامن الرئيسي لأمن المنطقة".

واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قائلاً: "نرفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة".