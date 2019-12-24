كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يرفض تكليف حسان دياب بتشكيل مجلس الوزراء اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، الثلاثاء، تكليف حسان دياب بتشكيل مجلس الوزراء.

وقال الحريري، في أول حديث له منذ تكليف دياب الأسبوع الماضي، "لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة اذا تطلب الامر ولا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ".



وأضاف لصحفيين لبنانيين: أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل بعد الآن والحرب على الحريرية السياسية لن تمر".

واستطرد أن "رئيس البرلمان نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار إنما تعوّدت على اطفائها ولست نادماً على الإطلاق.

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وأكد أنه "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام ولم التقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".

وأعرب الحريري عن أسفه من أن "العهد يتصرف وكأنه لا شيء في لبنان ويتذاكى كما لو أنه يتبنى الثورة"، معبرا عن أمله ان يكون صادقا وتكون الحكومة من الاختصاصيين".

وخرج الحريري عن صمته للمرة الأولى منذ تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة الأسبوع الماضي، وما تلاه من اتهامات ضدّه، إضافة إلى قول مليشيا حزب الله وحلفائها إن تسمية دياب جاءت بموافقة الحريري، خاصة أن هذا التكليف لاقى رفضا واسعا في صفوف مناصري "تيار المستقبل".

وأتى موقف الحريري في الوقت الذي تستمر الاحتجاجات رفضا لتكليف دياب، إذ نفذ نشطاء وقفة احتجاجية أمام منزل دياب في منطقة تل الخياط في بيروت اعتراضا على غياب الغطاء السني عن دياب مطالبين بعودة الحريري.