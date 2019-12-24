نيجيريا: مقتل اثنين وإصابة 13 في هجوم مسلح على نقطة تفتيش عسكرية

هاجم مسلحون نقطة تفتيش عسكرية في شمال شرق نيجيريا، اليوم الثلاثاء، وقتل مدنيان على الأقل وأصيب 13 بجروح.

وهاجم عناصر من تنظيم داعش "ولاية غرب أفريقيا" كانوا على متن 14 شاحنة جنوداً في قرية ماينا هاري قرب بلدة بيو (180 كلم جنوب غرب ميدوغوري عاصمة ولاية بورنو)، وأعقبت ذلك معركة استمرت لساعتين.



وقال المتحدث باسم حكومة بورنو بولاما تالبا، في بيان أصدره بعدما زار مستشفى بيو حيث يتلقى الضحايا العلاج، "قتل شخصان".

وأضاف "أصيب 13 شخصا بجروح بدرجات متفاوتة، ناجمة عن رصاصات طائشة أثناء محاولتهم الفرار".

لكن سكان محليين قالوا إن 3 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا خلال المعارك عندما ضربت قذيفة "آر بي جي" منزلهم القريب من المكان.

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وكثّف تنظيم داعش "ولاية غرب أفريقيا" الذي يعد فرعا من جماعة بوكو حرام، هجماته الدامية في شمال شرق البلاد، والتي شملت استهداف جنود وإقامة نقاط تفتيش زائفة وقتل وخطف مدنيين.

وأدانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، "إقامة المجموعات المسلحة بشكل متزايد نقاط تفتيش لاستهداف المدنيين" في شمال شرق نيجيريا.

وقام عشرات المقاتلين من عناصر التنظيم بمحاولة فاشلة الأحد للسيطرة على مدينة داماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة.

وأفادت مصادر أمنية ومدنية عدة بأن الجنود واجهوا المسلحين خلال معركة قتل فيها عدد من الإرهابيين.

وامتد النزاع إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع الدول المعنية لتشكيل قوة عسكرية لمواجهة التهديد.