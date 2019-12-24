كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تحتجز كاتب فلسطيني بارز بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت القوات الإسرائيلية،اليوم الثلاثاء، كاتبًا فلسطينيًا بارزًا خلال مداهمة لمنزله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السكان إن الجنود داهموا منزل أحمد قطامش في مدينة البيرة واقتادوه.

واتهمت إسرائيل قطامش من كونه عضوًا في الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير مجموعة فلسطين.

وهذا الشاب البالغ من العمر 69 عامًا ليس غريبًا على الاعتقالات الإسرائيلية. كان الأول في السبعينيات من القرن الماضي عندما سُجن لمدة أربع سنوات.

وفي عام 1992 تم اعتقاله مرة أخرى وقضى السنوات الست المقبلة خلف القضبان الخاصة بالاعتقال الإداري - أطول فترة احتجاز دون محاكمة أو تهمة من سجين فلسطيني.

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وفي عام 2017، وصفته منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بأنه "سجين رأي" بعد اعتقاله مرة أخرى واحتجازه دون محاكمة.

اعتقل الجيش الإسرائيلي مؤخرًا العديد من النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه يبحث عن فلسطينيين "مطلوبين"، مما أدى إلى اشتباكات مع السكان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن ما لا يقل عن 31 فلسطينيًا آخرين، بمن فيهم طلاب الجامعات، اعتقلوا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، وكذلك من قرية العيسوية في القدس الشرقية المحتلة.

وفقًا للأرقام الفلسطينية، يوجد حوالي 5700 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال، في المعتقلات الإسرائيلية.