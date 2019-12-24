كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري عيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ طلقات من الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين، وكان الكثير منهم يرتدون أقنعة، بعد مشاجرات في مراكز التسوق وفي منطقة سياحية رئيسية مع تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة في فوضى عشية عيد الميلاد.

وألقى المتظاهرون داخل مراكز التسوق مظلات وأشياء أخرى على الشرطة، التي ردت بضرب بعض المتظاهرين بالهراوات، حيث وجه أحدهم بندقيته إلى الحشد، لكن دون إطلاق النار.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتلوا الطرق الرئيسية ومنعت حركة المرور خارج مراكز التسوق والفنادق الفاخرة القريبة، بما في ذلك شبه الجزيرة، في منطقة تسيم شا تسوي السياحية في كولون.

وكان هناك تواجد مكثف للشرطة خلال الليل مع وجود مئات من الضباط الذين يقفون على حراسة الطرق، بينما نظر الآلاف من المتسوقين والسياح الذين يرتدون قبعات عيد الميلاد.

وتجمعت العديد من العائلات التي لديها أطفال في نفس المنطقة لمشاهدة أضواء عيد الميلاد على طول المتنزه، وهي الخلفية المذهلة لجزيرة هونغ كونغ على الجانب الآخر من الميناء.

كما فقدت الاحتجاجات في هونغ كونغ الخاضعة للحكم الصيني، وهي الآن في شهرها السابع، بعضًا من حجم وشدة المواجهات العنيفة السابقة.

ووفقًا للمنظمين، فإن التجمع السلمي هذا الشهر لا يزال يجذب 800000 شخص، مما يظهر دعمًا قويًا للحركة.

وردد العشرات من السود الذين يرتدون ملابس سوداء وقناع يرتدون ملابس واقية شعارات من بينها "إحياء هونج كونج، ثورة عصرنا"، و"استقلال هونج كونج" أثناء تجولهم في مراكز التسوق.

وقال كين، طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، إن الكثير يتسوق، لذا فهي فرصة جيدة لنشر الرسالة وإخبار الأشخاص بما نقاتل من أجله".

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وأضاف، نحن نحارب من أجل الحرية، نحن نكافح من أجل مستقبلنا.

وفي أحد مراكز التسوق في منطقة مونغ كوك المزدحمة، وكذلك في شبه جزيرة كولون، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق بعض المحتجين، وفقًا للتلفزيون الكابلي.

وكانت سلسلة المقاهي هدفًا شائعًا للمتظاهرين بعد أن أدانت ابنة مؤسس شركة Maxim’s Caterers، التي تمتلك الامتياز المحلي، المتظاهرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وتقدمت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، التي نظمت بعض أكبر المسيرات التي شارك فيها أكثر من مليون شخص، إلى تنظيم مسيرة أخرى في يوم رأس السنة الجديدة.

كما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 6000 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو، بما في ذلك عدد كبير خلال الحصار المطول والعنيف في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منتصف نوفمبر.

وشعر الكثير من سكان هونج كونج بالغضب إزاء ما يرون، أنه تدخل بكين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

ومع نفع الصين التدخل وقولها إنها، ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.

وفي فيديو نُشر على صفحتها على "فيسبوك"، تمنت الزعيمة "كاري لام" لمواطني هونج كونج "عيد ميلاد سعيد سلمي وآمن".

وقد رفضت لام حتى الآن قبول مطالب المحتجين التي تتضمن تحقيقًا مستقلًا في سلوك الشرطة وتنفيذ الاقتراع العام الكامل.

