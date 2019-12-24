البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد بكافة بنوده

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على قانون الانتخابات الجديد بكافة بنوده.

وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولا إلى المادة 21.

وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني.

وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.

وكان البرلمان فشل في عقد الجلسة أمس لنفس السبب، وهو ما أرجعته مصادر العربية لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض بنود مشروع القانون.