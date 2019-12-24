كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالب ألماني يُطرد من الهند بعد مشاركته في الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الثلاثاء إنه طلب من طالب ألماني في برنامج تبادل للهند المغادرة بعد المشاركة في الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل في البلاد.

وقال "ماهيش بانشانجولا"، عميد الدراسات الدولية في المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) ومقره تشيناي، غادر جاكوب ليندنتال الليلة الماضية بعد محادثة مع مسؤولي الهجرة"

وأضاف بانشانجولا "هذا بعد أن ظهر في صحف شيناي، ووسائل الإعلام الاجتماعية وهو يرفع الملصقات في احتجاج على قانون تعديل المواطنة. ولا أعرف بالضبط ما قيل في المحادثة مع المسؤولين".

وأوضح لينشانتولا أن ليندنتال طالب بجامعة دريسدن التقنية بألمانيا كانت تعمل في برنامج تبادل لمدة فصلين دراسيين في معهد الدراسات الدولي وكان له فصل دراسي واحد.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن ليندنتال قوله إنه لا يعرف أن الاحتجاجات التي شارك فيها كانت غير قانونية، أو أنه انتهك شروط الحصول على تأشيرة طالب.

ونقلت الصحيفة عن ليندنتال قوله "سألني ضابط الهجرة عما إذا كنت شاركت في الاحتجاجات كجزء من المناقشة، وعندما اعترفت بالحقيقة، طلب مني مغادرة الغرفة. ،في غضون دقائق قليلة، طُلب مني مغادرة البلاد".

ونقلت ديكان هيرالد عن مصادر قولها إن ضباط الهجرة في تشيناي طلبوا من ليندنثال المغادرة لأنه انتهك شروط تأشيرته.

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وفي الوقت نفسه، يواصل الآلاف من المحتجين في جميع أنحاء الهند التظاهر ضد القانون الجديد في العاصمة نيودلهي وأماكن أخرى.

وانتقد سرجام شارما، الذي كان في جانتار المنطار الشهير في نيودله، موقع الاحتجاجات المتكررة، قرار الحكومة بإعادة ليندنثال.

وأضافت "حقيقة أن طالبًا دوليًا من ألمانيا يصنع هذه الجمعيات بتجاربه الخاصة في العيش في بلد واجه الفاشية يدل على مدى عدم اهتمام هذه الحكومة".

وأضافت "نحن في الأسبوع الثاني من الاحتجاجات الآن، وفرضت الشرطة بالفعل حظرًا على التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص هنا".

وأوضحت "علينا أن نتذكر أن هذه الحكومة أعيد انتخابها [في مايو من هذا العام] بأغلبية ساحقة". مضيفةً "تم تمرير القانون من قبل مجلسي البرلمان."

و ستستمع المحكمة العليا في الهند إلى ما يقرب من 60 عريضة مقدمة من أحزاب المعارضة والجماعات الإسلامية والناشطين الذين يتحدون الشرعية الدستورية للقانون الجديد في شهر يناير.