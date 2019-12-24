وزير الخارجية السوري: أنقرة تنفذ سياسة التطهير العرقي

الاتفاق الروسي التركي صامد في منطقة شرق الفرات، لكنوليد.

وأوضح "المعلم"، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات عقدت في السابق بين الجانبين السوري والتركي، لكنها لم تكن مجدية.

وأشار إلى أن اتفاق سوتشي فشل في مناطق شمال غرب سوريا، لأن أنقرة لم تنفذ التزاماتها، والخيار هناك عسكري.

ونوه بأن لا يوجد رابط بين زيارته لروسيا، والعمليات العسكرية على الأرض، ونتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

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