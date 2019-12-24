كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: روسيا تتصدر العالم في الأسلحة الأسرع من الصوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بوتين في حديثه خلال لقائه بكبار المسؤولين العسكريين، إنه لأول مرة في التاريخ تتمتع روسيا بميزة في تصميم فئة جديدة من الأسلحة على عكس ما كانت عليه في الماضي عندما كانت تلحق بالولايات المتحدة.
وقال إن أول وحدة مجهزة بسيارة أفانجارد المزودة بخاصية الانزلاق ستعمل في هذا الشهر، في حين أن صواريخ كينجال التي تعمل بالهواء المضغوط قد دخلت الخدمة بالفعل.
ذكر بوتين، أفانجارد وكينجال لأول مرة بين أنظمة أسلحة محتملة أخرى في خطاب حالة الأمة في مارس 2018.
وقال بوتين بعد ذلك إن أفانجارد لديها مجموعة عابرة للقارات ويمكن أن تطير في الجو أسرع 20 مرة من سرعة الصوت، مشيرة إلى أن قدرة السلاح على تغيير مساره وارتفاعه في طريقه إلى الهدف يجعله محصنًا من اعتراض العدو.
في حديثه اليوم الثلاثاء، وصف أفانجارد بأنه "سلاح المستقبل، قادر على اختراق كل من أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمحتملة."
ودخلت السفينة كينزال، التي تحملها طائرات مقاتلة من طراز ميج 31، الخدمة مع القوات الجوية الروسية العام الماضي.
وعملت الولايات المتحدة ودول أخرى أيضًا على تصميم أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكنها لم تدخل الخدمة بعد.