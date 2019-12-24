كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين، الذين ارتدوا الأقنعة بعد مشاجرات في مراكز التسوق وفي منطقة سياحية رئيسية مع تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة في فوضى عشية عيد الميلاد، وفقا لما أوردته رويترز.

وألقى المتظاهرون داخل مراكز التسوق مظلات وأشياء أخرى على الشرطة، التي ردت بضرب بعض المتظاهرين بالهراوات، حيث وجه أحدهم بندقيته إلى الحشد، لكن دون إطلاق النار.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين احتلوا الطرق الرئيسية خارج مراكز التسوق والفنادق الفاخرة القريبة.

وتجمعت العديد من العائلات التي لديها أطفال في نفس المنطقة لمشاهدة أضواء عيد الميلاد على طول الكورنيش في منطقة تسيم شا تسوي الشرقية السياحية في كولون، وهي الخلفية المذهلة لجزيرة هونج كونج على الجانب الآخر من الميناء.

فقدت الاحتجاجات، التي دخلت الآن شهرها السابع، بعضًا من شدة المواجهات العنيفة السابقة وكثافتها، ووفقًا للمنظمين، فإن التجمع السلمي الذي تم في وقت سابق من هذا الشهر لا يزال يجذب 800 الف شخص، مما يظهر دعمًا قويًا للحركة.

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وردد العشرات من الاشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء واقنعة شعارات من بينها "إحياء هونج كونج، ثورة عصرنا"، و"استقلال هونج كونج" أثناء تجولهم في مراكز التسوق.

وقال كين، طالب يبلغ من العمر 18 عامًا: "يتسوق الكثير من الناس، لذا فهي فرصة جيدة لنشر رسالتنا وإخبار الأشخاص بما نقاتل من أجله.. نحن نحارب من أجل الحرية، نحن نكافح من أجل مستقبلنا."

ألقت الشرطة القبض على أكثر من 6000 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو، بما في ذلك عدد كبير خلال الحصار المطول والعنيف في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منتصف نوفمبر.

يشعر الكثير من سكان هونج كونج بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل بكين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنكر الصين التدخل وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.

