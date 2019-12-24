أزيد من مائة طلب تظلم تقدم به موظفو الشرطة عام 2019

كشفت مديرية الأمن الوطني أنها درست، خلال عام 2019، ما يقارب 122 طلب تظلم، كان قد تقدم به موظفو الشرطة من مختلف الرتب، والأسلاك.
وأعلنت المديرية أيضا، ضمن حصيلة منجزاتها برسم عام 2019، إلى إلغاء أو مراجعة 54 عقوبة، أو إجراء تأديبي سبق اتخاذها من طرف لجان، وهيآت التأديب.
كما عرفت السنة الجارية إحداث آلية مركزية لدراسة، ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة.
وبخصوص تقييم أداء سلوك الموظفين، قالت المديرية إنها اعتمدت مسطرة جديدة للتنقيط، والترسيم، والتقييم، ترتكز على معايير موضوعية لتحديد النقطة السنوية، وتقييم ملاحظات الرؤساء المباشرين، وذلك لتدعيم الشفافية، والنزاهة سواء في نظام الترقي الداخلي، أو الترشح لشغل مناصب المسؤولية.
وعرفت سنة 2019 تنظيم ستة مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة، من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 ضابط شرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي لتدبير ملفات الترشيح عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت.
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