كأس “الكاف” – الحسنية يحدد موعد سفره للكوت ديفوار

حدد فريق حسنية أكادير لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد سفره إلى الكوت ديفوار، من أجل خوض الدور الثالث من مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي سيجمعه بفريق سان بيدرو، يوم الأحد المقبل.

وستطير بعثة الفريق السوسي صوب العاصمة الإفوارية أبيدجان، يوم غد الأربعاء، مباشرة بعد المباراة التي ستجمعه بنهضة الزمامرة، برسم مؤجل الجولة 5 من البطولة الاحترافية.

ويرغب ممثل الكرة المغربية في هذه المنافسة، إلى جانب نهضة بركان، إلى تأكيد بدابته القوية بعد تحقيق انتصارين متتاليين، والعودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار، تمهد له الطريق للتأهل للدور الموالي.

ولا يعيش الفريق السوسي أفضل أيامه في الفترة الأخيرة، بسبب حصده هزيمتين متتاليتين في البطولة، على يد كل من الرجاء البيضاوي وسريع واد زم.

جدير ذكره، أن المباراة ستقام يوم الأحد القادم، على الساعة القانية زوالا، على أرضية ملعب “هوفويت بوانيي” في العاصمة أبيدجان.