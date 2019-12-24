موسكو: طلعات "الناتو" على حدودنا زادت للثلث

اتهمت روسيا، الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتنامي سلوكه المناوئ لها عن طريق زيادة الطلعات الاستكشافية الجوية للحلف الغربي على الحدود الروسية.



ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي قوله "إن الطلعات الاستكشافية الجوية للحلف الغربي على الحدود الروسية في العام الجاري زادت بمقدار الثلث مقارنة بعددها في 2018".

وفي ذات السياق، قال الوزير الروسي خلال جلسة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطلعات الاستكشافية البحرية زادت بنسبة 24%، "كما يجري الحلف في أوروبا كل عام 40 مناورة كبيرة لها، في طبيعة واضحة معادية لروسيا".

وفي إشارة إلى مبادرة الحلف (304x) قال شويجو إنها تعبر عن توجهات واضحة في معاداة روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار المبادرة الأمريكية (304x) ستتعهد دول حلف الأطلسي بأن تكون قادرة بحلول عام 2030 على أن تنشر في غضون 30 يوما 30 كتيبة آلية و30 سرب طائرات و30 سفينة مقاتلة، لتتمكن من مواجهة أي عملية عسكرية لروسيا تعتبر هجوما محتملا.

Advertisements

من جانبه، طالب بوتين خلال اللقاء بمتابعة الأنشطة العسكرية للغرب، واحتمال نصب صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، كما طالب من ناحية أخرى بمبادرات جديدة للرقابة على التسلح.

وأضاف بوتين أن بلاده ستواصل العمل على "أسلحتها الفائقة"، وفقا لما نقله الكرملين عن الرئيس الروسي، والمقصود بهذه الأسلحة صواريخ عابرة للقارات وأسرع من الصوت، وغواصات طراز "بوسيدون" مسيرة وقادرة على حمل أسلحة نووية.





وأوضح شويجو أن نفقات بلاده الدفاعية لم يطرأ تغيير عليها بعكس الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الموازنة العسكرية للولايات المتحدة في العام المقبل ستتجاوز 700 مليار دولار، "أي ما يعادل الموازنات العسكرية لكل دول العالم وما يعادل الموازنة الروسية بمقدار 16 ضعفا".

وتمر العلاقات بين روسيا والناتو بتوتر لم تشهده منذ الحرب الباردة، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم موسكو الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وفي المقابل، تنتقد روسيا الناتو بسبب التوسع في شرق أوروبا.

كان ينس ستولتنبرج، الأمين العام للناتو، أعلن استعداده لإجراء محادثات شخصية مع بوتين "إذا سمحت الظروف".