الحريري: لا ثقة أو مشاركة بحكومة دياب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، موقفه الرافض لتكليف حسان دياب بتشكيل مجلس الوزراء.



وقال الحريري، في أول حديث له منذ تكليف دياب الأسبوع الماضي، "لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة إذا تطلب الأمر، ولا أقبل بشيطنة ألسنة واتهامهم بسرقة البلد".



وأضاف لصحفيين لبنانيين "أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل، ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل بعد الآن، والحرب على الحريرية السياسية لن تمر".

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واستطرد "أن رئيس البرلمان نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار، إنما تعوّدت على إطفائها، ولست نادماً على الإطلاق".

وتابع "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام، ولم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".

وأعرب الحريري عن أسفه من أن "العهد يتصرف وكأنه لا شيء في لبنان، ويتذاكى كما لو أنه يتبنى الثورة"، معبرا عن أمله في أن يكون صادقا وتكون الحكومة من الاختصاصيين".

وخرج الحريري عن صمته للمرة الأولى منذ تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة الأسبوع الماضي، وما تلاه من اتهامات ضدّه، إضافة إلى قول مليشيا حزب الله وحلفائها إن تسمية دياب جاءت بموافقة الحريري، خاصة أن هذا التكليف لقي رفضا واسعا في صفوف مناصري "تيار المستقبل".

وأتى موقف الحريري في الوقت الذي تستمر الاحتجاجات رفضا لتكليف دياب، إذ نفذ نشطاء وقفة احتجاجية أمام منزل دياب في منطقة تل الخياط في بيروت، اعتراضا على غياب الغطاء السني عن دياب، مطالبين بعودة الحريري.