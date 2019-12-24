برلمان ليبيا في ذكرى الاستقلال: بلادنا مقبرة للمستعمرين

أكد مجلس النواب الليبي أن الشعب قادر على التصدي لأي مشروع استعماري، مشددا على أن ليبيا ستكون مقبرة للمستعمرين كما كانت على مر التاريخ.

جاء ذلك في بيان للبرلمان الليبي بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال ليبيا عن الاحتلال الإيطالي عام 1951.

وقال المجلس، في البيان الذي صدر أيضا على خلفية تلويح تركيا أكثر عن مرة بإرسال قواتها إلى ليبيا، اطلعت عليه "العين الإخبارية": "هذا الاستقلال ما كان ليتحقق لولا التضحيات التي قدمها أبناء الشعب الليبي في سبيل نيل ليبيا حريتها واستقلالها، وما قدمه الآباء والأجداد على مر العقود في كفاح المستعمرين، فكان لليبيا استقلالها بفضل رجال أمنوا بالوطن ووحدته".





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وتابع البيان "تمر علينا اليوم هذه الذكرى الخالدة في الوقت الذي يواجه فيه الوطن تحديات جساما من أطماع خارجية عدة في ثروات ليبيا وخيرات شعبها، من الحالمين بعودة المستعمر والعُملاء ومن باعوا الوطن، وأن أحفاد المجاهدين الأوائل من أبناء الشعب الليبي الذين سطروا ملاحم العزة والشرف في مواجهة الإرهابيين والمتطرفين قادرون على التصدي لأي مشروع استعماري والحفاظ على سيادة ليبيا وكرامتها وسلامة أراضيها".





ويتزامن احتفال الشعب الليبي بذكري عيد الاستقلال وتحرره من الاستعمار بخوض معارك ضد الإرهاب والجماعات المسلحة في غرب البلاد، حيث استهدف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي مواقع المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طريق مطار طرابلس، ودمر مدرعة عسكرية تركية.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن القوات الجوية تواصل استهداف تمركز المليشيات في جنوب طرابلس.



واندلعت الإثنين، اشتباكات بالسلاح الثقيل بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق وسط تقهقر للمليشيات الإرهابية التي فقدت سند كتائب مصراتة التي بدأت في الانسحاب، وجاء ذلك بالتزامن مع تجديد زعماء قبائل شرق ليبيا دعمهم ومساندتهم لقيادة الجيش الوطني الليبي ضد العدوان التركي.

ورصدت قوات الجيش الليبي طائرة "بوينغ" تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا، محذرة في الوقت ذاته الطائرات المدنية من نقل الأسلحة حتى لا تكون هدفاً لمضادات سلاح الجو.