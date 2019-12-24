رئيس الوفد الوطني يلتقي وزير الخارجية الايراني في مسقط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط

التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن.

وبحث اللقاء آفاق مبادرة هرمز للسلام بين دول المنطقة، وسبل المشاركة الفاعلة للجمهورية اليمنية في تعزيز الأمن الإقليمي بما يحقق الاستقرار المنشود بعيدا عن التدخلات المضرة بمصالح الأمة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط الاثنين في اطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.

وعقدت اليوم الجولة الاولى من المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.