ترند | طقس عنيف يضرب البلاد.. والقبض على شادي سرور.. وإيقاف مرتضى منصور وتوبيخ سيد عبد الحفيظ.. والفيفا ينصف الأهلي في أزمة كهربا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد تحذيرات الأرصاد.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتفاصيل طقس الأربعاء، واتحاد الكرة: إيقاف مرتضى منصور.. وتوبيخ سيد عبد الحفيظ، وعلى خلفية «الصفافير».. السلطات الأمنية تلقي القبض على «اليوتيوبر» شادي سرور، و«الفيفا» يؤكد صحة التعاقد.. اتحاد الكرة يوافق على قيد «كهربا» في قائمة الأهلي الشتوية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد تحذيرات الأرصاد.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ48 ساعة المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة، الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات الوجه البحري.

أما يوم الأربعاء، يشهد سقوط أمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية وخاصة سواحل الدلتا، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

طقس الأربعاء

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا مائلا ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞا ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأمطار على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة طقس سيئة، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

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القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجة

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة

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اتحاد الكرة: إيقاف مرتضى منصور.. وتوبيخ سيد عبد الحفيظ

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب تجاوزاته في حق لجنة الحكام.

ويأتي ذلك نظرا لما بدر من منصور من تصريحات مسيئة ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، في الجولة التاسعة من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كما قررت اللجنة منع فرج عامر رئيس نادى سموحة من المشاركة فى أى نشاط رياضى يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسىء لطاقم الحكام الذى أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

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«الفيفا» يؤكد صحة التعاقد.. اتحاد الكرة يوافق على قيد «كهربا» في قائمة الأهلي الشتوية

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اتحاد الكرة المصري وافق على قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" في قائمة النادي الأهلي الشتوية بداية من يناير المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها داخل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري قوله إنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها.

وأضاف المصدر أنه سيتم قيد كهربا في قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد وصول العقود الرسمية من القلعة الحمراء في أول يناير المقبل.

ونفى المصدر ما يتردد بشأن قيد كهربا في قائمة نادي الزمالك، مشيراً إلى أن الفيفا أكد ذلك الأمر، حيث وافق على قيد اللاعب في صفوف أفيس البرتغالي، مؤكداً أن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب المنتخب الوطني سليم.

أما عن البطاقة الدولية للاعب، قال المصدر إنه عندما يقدم الأهلي العقود الرسمية لكهربا لاتحاد الكرة فسيتم الموافقة على قيده، كما سيتم مخاطبة نادي أفيس البرتغالي لإرسال البطاقة الدولية، مشيراً إلى أنه إذا أرسلها النادي البرتغالي سيتم قيد اللاعب فوراً.

وأضاف المصدر أنه في حال عدم إرسال النادي البرتغالي البطاقة الدولية لكهربا، فسيتم مخاطبة الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة، وسيكون من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بمجرد وصول البطاقة المؤقتة.

وفي الـ 13 من ديسمبر الجاري، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير المقبل.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن تعاقده مع كهربا جاء بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع نادي ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

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