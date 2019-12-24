زلزال بقوة 4 ريختر يضرب منظقة بيلة سوار شمال غربي ايران

أفاد مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة ​طهران​ بأن "زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة بيلة سوار في محافظة اردبيل"، موضحاً أن "هذا الزلزال حدث في عمق 10 كم من سطح الارض".

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