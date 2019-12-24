كشفت ​الرئاسة التركية​ عن ان "البرلمان يعمل على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ​ليبيا​"، مؤكدةً "أننا سنواصل تقديم الدعم اللازم ل​حكومة​ الوفاق في ليبيا"، مشيرةً إلى أن "​روسيا​ أبلغتنا أنها ستعمل على وقف العملية العسكرية في إدلب وطلبنا منها تثبيت وقف ​إطلاق النار​ في إدلب ب​سوريا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: طلبنا من روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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