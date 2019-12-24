كنعان من بكركي: لتعاون المحتجين مع الجيش والقوى الأمنية كما الاسراع في تشكيل الحكومة

اكد امين سر تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له بعد لقائه ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​ انه "كانت مناسبة لوضع سيدنا البطريرك بصورة ما جرى في الأيام الآخيرة سياسيا وماليا لاسيما لجهة أرقام ​الموازنة​ وعدد من الأجراءات المقترحة التي من شأنها أن تتناسب مع دقة الوضع وإراحة المواطنين"، مشددا على انه "أتبنى حرفية ما جاء في عظة الراعي لجهة ضرورة تعاون المحتجين مع ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ ووقف أي اعتداء على الجيش كما الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ وفقا لمعايير الاستقلالية والكفاءة بعيدا عن أي شكل من أشكال التعطيل أو ​المحاصصة​ الحزبية أو المذهبية".

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