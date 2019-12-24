اتحاد بلديات بعلبك اتخذ التدابير العملية لمواجهة العاصفة الثلجية

ترأس رئيس اتحاد بلديات بعلبك حمد حسن اجتماعا طارئا في مركز الاتحاد، تحضيرا للعاصفة الثلجية المتوقعة ابتداء من مساء اليوم، حضره رؤساء وممثلو بلديات الاتحاد، المدير الإقليمي للدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد، ممثلو الهيئات الصحية، إضافة إلى متعهدي جرف الثلوج في وزارة الأشغال العامة، لبحث التدابير اللازمة لتجنب أضرار العاصفة وفتح الطرقات".
ولفت إلى "أننا اجتمعنا اليوم في اطار التحضير لاستقبال العاصفة الثلجية التي نأمل أن تمر دون أضرار. وهذا الاجتماع من ضمن مهام هيئة إدارة الكوارث التي لم تقدم أي آلية للبلديات أو لغرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة، للقيام بدورها على أكمل وجه، لكننا سوف نقوم بواجبنا كاتحاد بلديات وبلديات ومؤسسات رسمية ضمن الامكانيات المتاحة، ووضعنا خطة عمل لجرف الثلوج وفتح الطرقات باتجاه المؤسسات العامة والمستشفيات، وتم تحضير سيارات الاسعافات لتلبية الحالات الطارئة، والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المتعهدة للصيانة، بالاضافة الى أننا سنقوم برش الملح على الطرقات في حال تشكل الجليد".
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