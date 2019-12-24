اتحاد بلديات بعلبك اتخذ التدابير العملية لمواجهة العاصفة الثلجية

ترأس رئيس ​اتحاد بلديات بعلبك​ ​حمد حسن​ اجتماعا طارئا في مركز الاتحاد، تحضيرا للعاصفة الثلجية المتوقعة ابتداء من مساء اليوم، حضره رؤساء وممثلو بلديات الاتحاد، المدير الإقليمي للدفاع المدني في محافظة ​بعلبك الهرمل​ بلال رعد، ممثلو الهيئات الصحية، إضافة إلى متعهدي جرف ​الثلوج​ في ​وزارة الأشغال العامة​، لبحث التدابير اللازمة لتجنب أضرار العاصفة وفتح الطرقات".

ولفت إلى "أننا اجتمعنا اليوم في اطار التحضير لاستقبال ​العاصفة الثلجية​ التي نأمل أن تمر دون أضرار. وهذا الاجتماع من ضمن مهام هيئة إدارة الكوارث التي لم تقدم أي آلية للبلديات أو ل​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ والأزمات في المحافظة، للقيام بدورها على أكمل وجه، لكننا سوف نقوم بواجبنا كاتحاد بلديات وبلديات ومؤسسات رسمية ضمن الامكانيات المتاحة، ووضعنا خطة عمل لجرف الثلوج وفتح الطرقات باتجاه المؤسسات العامة و​المستشفيات​، وتم تحضير سيارات الاسعافات لتلبية الحالات الطارئة، والتنسيق مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​ والشركة المتعهدة للصيانة، بالاضافة الى أننا سنقوم برش الملح على الطرقات في حال تشكل الجليد".