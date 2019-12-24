وفد من الفرانشايز زار حاكم مصرف لبنان عارضاً اخر التطورات

زار وفد من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز" برئاسة يحيى قصعة، حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، حيث تم مناقشة "​الأزمة​ الحادة التي يواجهها قطاع التجزئة والعلامات التجارية وسائر القطاعات الإبداعية والإنتاجية والسياحية". وبحث المجتمعون، "سبل المعالجة وإعادة تحريك الحركة الاقتصادية، مع عرض الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتدارك التداعيات وتخفيف وطأتها على جميع اللبنانيين بعدما ساوت بينهم"، وتم التأكيد على أن "الإسراع في تأليف ​حكومة​ مقبولة من الرأي العام، يساهم في بناء الثقة مجددا ب​الدولة​ ومؤسساتها".

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