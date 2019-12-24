أبو الحسن: يبقى العيد الأكبر عندما يتحقق رغد العيش والعدالة الاجتماعية

اشار أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "تحضر مظاهر العيد خجولة هذا العام فيما تغيب البهجة عن وجوه اللبنانيين لترتسم معالم القلق في لحظة حرجة من عمر الوطن وفي هذه الظروف الصعبة مسؤوليتنا جميعاً ان نتعاون لتخفيف الأعباء عن الناس ويبقى العيد الأكبر عندما يهنأ الجميع برغد العيش وتتحقق دولة المساواة والعدالة الإجتماعية".

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