افتتح رهبان بيت مارون "خدام أرزة ​لبنان​"، في بلدة مجدلون، أكبر مغارة ميلادية في ​البقاع​، برعاية رئيس أساقفة أبرشية ​بعلبك​ - ​دير الأحمر​ المارونية ​المطران حنا رحمة​، الذي اعتبر ان "​السلطة​ في لبنان لم تكن مخلصة بما فيه الكفاية لذلك وصل لبنان إلى الصعوبات التي نمر بها"، مشيراً الى ان "لبنان ليس فقيرا أبدا، لبنان غني بإنسانه وبأرضه، بمواده الأولية وبالسياحة وبجباله ومياهه وأخيرا ب​النفط والغاز​، لذلك ​العالم​ يطمع بلبنان لأنهم يعلمون بأن في أرضه ثروات مهمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران رحمة: السلطة في لبنان هي التي اوصلتنا إلى الصعوبات التي نمر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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