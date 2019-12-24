الحريري: الحكومة المقبلة ستكون حكومة باسيل وبري يعلم انني لا ألعب بالنار

نقلت قناة الـ"MTV" عن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ولن أترأس اي حكومة يكون فيها باسيل "يروح يدبّر حالو" الا اذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية ميشال عون"، مؤكداً أنه لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام و"بيربحني جميلة" ولم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع انما قبل اسبوع في اطار المشاورات التي كنت أجريها".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلم انني لا ألعب بالنار انما تعوّدت على إطفائها ولست نادماً على الاطلاق"، مشيراً إلى "أنني لا أقبل بشيطنة ​السنة​ واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة اذا اقتضى الأمر"، مضيفاً "آسف أن العهد يتصرّف "كأنو ما في شي بالبلد" ويتذاكى كما لو أنه يتبنّى الثورة وآمل أن يكون صادقا وتكون الحكومة من الاختصاصيين".

من جهة اخرى، توجه الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بحلول عيدي ​الميلاد​ المجيد ورأس السنة ​الجديدة​، آملاً "أن تحمل معاني الأعياد بشائر ​المحبة​ و​السلام​ والتقارب بين اللبنانيين والخلاص للوطن من مشاكله وأزماته".