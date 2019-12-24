الحسن:ان شاء الله نور الميلاد يشع خيرا ومحبة وأمانا على الجميع

لفتت ​وزيرة الداخلية والبلديات​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "لمناسبة ​عيد الميلاد​، أتقدم من اللبنانيين واللبنانيات بأطيب الأماني وأصدق التهاني. وان شاء الله نور الميلاد يشع خيرا ومحبة وأمانا على الجميع".

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