أبي خليل: لا ينفع البلد الحرد السياسي والمراهقة ولا تدار شؤون الناس بالانفعالية

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "لا ينفع البلد الحرد السياسي والمراهقة ولا تدار شؤون الناس بالانفعالية انما بالعمل الجدي والدؤوب وتعاون الجميع للنهوض من الازمة الحالية".

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