إتهامية بيروت فسخت قرار تخلية رئيس بلدية عرسال وأبقته موقوفا

قررت الهيئة الاتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​، "فسخ قرار قاضي التحقيق في بيروت ​وائل صادق​ بتخلية سبيل رئيس ​بلدية عرسال​ ​باسل الحجيري​ لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين و600 ألف ليرة لبنانية، ومنعه من السفر لمدة سنة، وأبقته موقوفا، وذلك بعد الإستئناف المقدم من المحامي ​حسن بزي​ بوكالته عن الجهة المدعية واستئناف ​النيابة العامة المالية​".

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