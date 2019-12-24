اعتبرت مصادر مطلعة عبر "​الخليج 365​" أنه "من المبكر الدخول بأسماء الوزراء في ​الحكومة​ المقبلة خلال اجتماع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ من اليوم، ولكن قد يكون هناك كلام عن عدد افراد الحكومة أي ١٨ او ٢٤ وزيراً ونتائج المشاورات التي أجراها دياب".

وأوضحت المصادر أن "دياب سيبحث مع عون موضوع الحقائب الأساسية وكيفية توزيعها ومن المفترض ان تكون مهمته سهلة لوجود افرقاء اعلنوا عدم مشاركتهم مسبقاً"، مضيفة " من ينادي بالميثاقية هو من ترك المهمة والمسؤولية ولم يسم احدا".

في سياق آخر، رأت المصادر أن زيارة وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ أن "الجو كان محتقناً في ​لبنان​ وقدومه خفّف هذا الإحتقان وما يهم الاميركي هو حكومة تجري اصلاحات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: لقاء عون ودياب لن يتناول أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.