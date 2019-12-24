تجمع لعدد من الشبان أمام مصرف لبنان بصور تنديدا بالسياسة المالية المتبعة

تجمّع عدد من الشبان أمام "​مصرف لبنان​" في صور، مندّدين بالسياسة الماليّة الاقتصاديّة المتّبعة. ودعوا إلى "التغيير وإعادة ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين والإفراج عن أموال الشعب من ​المصارف​"، مردّدين هتافات ضدّ حاكم "مصرف لبنان". وقد شهد محيط المصرف تدابير أمنيّة مشدّدة للجيش اللبناني و​القوى الأمنية​، ما أدّى إلى ازدحام خانق للسير سير، حيث عمل عناصر شرطة بلدية صور على تسهيل حركة المرور.

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