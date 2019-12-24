شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السيسي يتفقد معرض القافلة الطبية للكشف على ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اطار احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوى الاختلاف، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض القافلة الطبية للكشف على ذوى الإعاقة والاطلاع على نشاط القوافل فى هذا الإطار وكذلك تفقد معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوى الهمم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسىطالب الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بقاعة المنارة فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة".

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وقال الرئيس، إنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح أنه وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى كافة المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.











