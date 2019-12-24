شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر علماء مصر فى أمريكا وكندا بالتعاون مع الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم فعاليات المؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد"، والذى يقام فى الفترة من 24-26 ديسمبر الجاري.

وافتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات المؤتمر (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذى يقام فى الفترة من 24-26 ديسمبر الجارى، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد"، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمشاركة العديد من علماء مصر فى الخارج والمتخصصين فى مجال البحث العلمى من مختلف الجامعات المصرية.

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وحضر حفل افتتاح المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وممثلى عدد من الوزارات.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ألقى عدد من المتحدثين الرئيسيين كلمة حول عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمحاور جلسات المؤتمر، حيث قدم الدكتور ناصر الشيمى رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والأستاذ بجامعة كالجارى بكندا، عرضًا حول "التكنولوجيات المستخدمة فى المدن الذكية"، كما تحدث الدكتور محمد الحبيبى الأستاذ بجامعة ألبرتا بكندا والمؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذى لشركة "مايكرو إنجينيرنج" بكندا ورئيس شركة "روبوجاردن" - حول "التحول الرقمى واستخدام الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا التعليم لتغيير مهارات المتعلم فى الحاضر والمستقبل".

فيما قدم الدكتور وجيه المراغى، أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا – عرضًا حول "التصنيع الذكى والثورة الصناعية الرابعة".