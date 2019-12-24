شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يؤجل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وساحات الانتظار لعدم حضور الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة المنعقدة الآن، تأجيل مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، بسبب عدم حضور وزير الزراعة.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات فى ضوء تقرير لجنة الإدارة المحلية، لجلسة قادمة، نظرا لعدم حضور وزير التنمية المحلية.