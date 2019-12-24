نجح نادي النصر السعودي في اقتناص بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه ضمك، إلى فوز بأربعة أهداف لاثنين، اليوم الثلاثاء، برسم دور الثمن.
وشهدت المواجهة مشاركة ثلاثة لاعبين مغاربة، عبد الرزاق حمد ﷲ، ونور الدين أمرابط من جانب النصر، وزكرياء حدراف الذي دخل بديلا من ضمك، بينما ظل زميله محسن ياجور حبيس دكة الاحتياط.
وأنهى المضيف الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، إذ وقع ثنائية ضمك مازن أبوشرارة في الدقيقتين 38 و44 على الترتيب، بينما أحرز حمد ﷲ هدف النصر في الوقت البديل من ركلة جزاء.
وتمكن الفريق الأصفر خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 76 من إدراك التعادل عن طريق يحيى الشهري، قبل أن يظهر حمد ﷲ ويضيف ثالث أهداف فريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 83، ليعود اللاعب ذاته دقيقة بعد ذلك ويختتم رباعية النصر، محرزا ثلاثة أهداف على المستوى الشخصي “هاتريك”.
لتعلن صافرة الحكم الغامبي باكاري غاساما عن نهاية اللقاء، بفوز النصر بأربعة مقابل هدفين، ليتأهل بذلك زملاء حمد ﷲ وأمرابط إلى دور الربع، على حساب أصدقاء حدراف وياجور.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس خادم الحرمين.. “نصر” حمد ﷲ وأمرابط يُسقط “ضمك” حدراف وياجور من ثمن النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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