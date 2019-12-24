مدافع “الأسود” إلى جانب نجوم الدوري الفرنسي في التشكيلة المثالية لمنتصف الموسم – صورة

وضعت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة، اللاعب المغربي يونس عبد الحميد، مدافع المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق ريمس الفرنسي، في التشكيل المثالي لمنتصف الموسم الحالي من الدوري الفرنسي الممتاز.

وتحصل عبد الحميد، على معدل 5.89، حسب نفس الصحيفة، ليكون بذلك واحد من أفضل المدافعين هذا الموسم، في الدوري الفرنسي الممتاز “الليغ1″، إلى جانب أسماء معروفة، على غرار الإسباني خوان بيرنات، والبرازيلي تياغو سيلفا، مدافعا فريق باريس سان جرمان، بالإضافة إلى الجزائري يوسف عطال، مدافع فريق نيس.

وبصم اللاعب المغربي على مباريات رائعة بداية هذا الموسم، وساهم في قيادة فريقه إلى تحقيق مجموعة الانتصارات، من خلال أدواره الدفاعية الفعالة، بالإضافة إلى مساهمته في عدد من المباريات في التسجيل.

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وقد عرفت هذه التشكيلة، سيطرة واضحة للعملاق الباريسي، بتواجد 6 لاعبين بالإضافة إلى المدرب الألماني توماس توخيل، الذي تم اختياره كأس مدرب.